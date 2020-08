Eesti toetab Euroopa erakorralist tippkohtumist Valgevene asjus

«Opositsiooni korraldatud rahumeelsed protestid suruti maha vägivaldselt. Sõltumatute allikate sõnul hukkus kokkupõrgete tagajärjel üks inimene ja on kümneid vigastatuid. Eesti kutsub Valgevene võime üles kohe lõpetama igasugune jõukasutus ja repressioonid protestijate vastu,» sõnas Reinsalu pressiteate vahendusel.

Ta lisas, et vägivalla asemel peavad Valgevene võimud alustama rahulikku diskussiooni oma kodanikega ning taastama usalduse. Eesti välisministri hinnangul on väga oluline, et Valgevenes säiliks sõna- ja kogunemisvabadus.