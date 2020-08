President sõidab reedel töövisiidile Leetu

Kohtumisel on kavas arutada nii Eesti ja Leedu kui Balti riikide koostööd Euroopa Liidus ja ka ühiste taristuprojektide elluviimisel, energiapoliitikat ning regiooni julgeolekut. Üheks riigipeade aruteluteemaks on kindlasti ka olukord Valgevenes, kus toimuva on mõlemad presidendid juba hukka mõistnud.