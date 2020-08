Otse Postimehest ⟩ Helme: ainus huvide konflikt on Jürgen Ligil, kelle ministriks oleku ajal toimus suur rahapesu

Riigikantselei memos on kirjas, et lepingus on eraldi punkt huvide konfliktist hoidumise kohta. Ehk kui ikkagi ilmneb, et on olemas mingi huvide konflikt, kas põhimõtteliselt on Eesti riigil võimalik sellisel juhul sellest lepingust taganeda?

Ei no igast lepingust on võimalik taganeda ja ma olen esimesest päevast saadik, kui seda teemat on hakanud eelkõige siis Ekspress Meediagrupp ketrama, saanud väga selget signaali sellest, et põhieesmärk ongi selle lepingu lõpetamine. Mina ei näe selle lepingu lõpetamiseks mitte ühtegi põhjust. Ma ei ole näinud veel, et oleks näidatud ära mingisugust tegelikku huvide konflikti. On toimunud lihtsalt kohutav laimamine.

Kelle eesmärgiks see on, et selle lepingu peaks lõpetama?

Ausalt öeldes ma ei oskagi muud vastata, kui et eks nende eesmärk, kes ei taha, et tänane valitsus tegeleks Eesti huvide kaitsmisega ja rahapesuvastase võitlusega.

Et opositsioonipoliitikud?

Ma arvan, et ka Eestis tegutsevad pangad, kelle vastu praegu uurimine Ameerikas käib, kindlasti ei ole huvitatud sellest, et see et see tegevus, mida praegune valitsus ajab, oleks tõhus.

Aga te ei vastanud sellele küsimusele, et miks just need kolm advokaadibürood valiti algselt välja?

Selliseid suuri rahvusvahelisi õigusabifirmasid, millel on nii-öelda valgekrae kuritegevuse põhjalik kogemus ja oskus ja töötajad, kellel on rahvusvaheline esindatus nii Euroopas kui Ameerikas ja kellel ei ole huvide konflikti, ega neid ei ole väga palju. Meie esmane sõelumine tõi välja umbes kümmekond bürood, kellest mitu tükki ütlesid kohe ära, et nemad valitsustega üldse ei tee lepinguid sellisel moel. Õige mitu ütlesid ka kohe ise ära juba mingisuguse eelsondeerimise käigus, et neil on huvide konflikt. Väga paljudel neist on Venemaal pikaaegselt olnud bürood, nad omavad ka Vene riigiga alalist või tihedat kliendisuhet. Nii et see ring neist firmadest, kes üldse saab osaleda, ei olegi nii suur. Ja ei vasta ka tõele, et me tegime seda kuidagi salajas või väga väikses ringis, vaid ikkagi kaasasime ka õigusabieksperte Eestist, ütleme siis erinevaid sellealast kogemust omavaid advokaate, kellega me oleme ennast nii-öelda harinud. Sõelale jäi lõpuks kuskil neli-viis bürood, kellest kolmele tegime pakkumise.

Kas vastab tõele, et Välisministeeriumi taustauuring ütles, et selle bürooga ei oleks tohtinud koostööd teha?

Ta päris nii üheselt ei ütle. Välisministeeriumi tausta memo ei ole nii põhjalik nagu inimesed arvavad ja paneb ka tärnikese juurde, et on toimunud ütleme subjektiivsed vestlused mõningate kontaktidega Ameerikas.

Kas Venemaa kontaktidega?