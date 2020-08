Punane Rist kogub annetusi Beiruti kannatanute toetamiseks

«Punase Risti vabatahtlikud jälgivad olukorda kohapeal ja pakuvad abi kõigi tegevuste juures, kus on selleks vajadus,» sõnas Eesti Punase Risti president Harri Viik.

Eesti Punane Rist kogub kokku eestlaste annetused ja annab need üle Rahvusvahelise Punase Risti liikumise kaudu.

Beiruti plahvatuses on hukkunud üle 200 inimese, vigastadada on saanud tuhanded inimesed. Võmude andmetel põhjustas plahvatuse tulekahju sadama laohoones, kus ladustati aastaid suures koguses ammooniumnitraati. Plahvatus põhjustas suuri purustusi kogu linnas ning selle tõttu on tohutu hulk inimesi jäänud ilma peavarjuta ning vajaliku meditsiinilise abita. Paljud vajavad abi oma lähedaste leidmisel.