Tallinna Keskraamatukogu pakub uusi võimalusi muusika loomiseks

Suur osa popmuusikast luuakse arvutiprogrammidega. Alustamine on lihtne – tingimata ei ole vajalik isegi nooditundmine ega instrumendi mängimise oskus. Kui üldised arvuti kasutamise oskused on head, pole muusikatarkvarade põhifunktsioonide mõistmine keeruline. Edasijõudnutele ja parema muusikalise ettevalmistuse puhul avanevad kvaliteetsetes muusikaprogrammides hiilgavad võimalused kõlamaailmade loomiseks, märkis raamatukogu.

Tallinna Keskraamatukogu muusikaosakonna arvutites kasutatav muusikatarkvara Cubase LE AI Elements 10.5 on jõukohane algajatele ja harrastusheliloojatele, ent seda hindavad kõrgelt ka professionaalid. Edasijõudnute jaoks on see suurepärane tööriist, millega saab komponeerida muusikapalu, luua fonogramme, muusikalisi taustu ja palju muud. Huviline saab valida erinevate muusikastiilide võtmes osaliselt salvestatud materjale, millel on stiiliomane trummipartii juba sisse mängitud ja pillide tämbrid valitud või improviseerida MIDI-klaviatuuril M-AUDIO Oxygen49. Programmil on mitmekesine instrumentide ja heliefektide pank ning hulgaliselt luupe ja sämpleid, mis pakuvad avastamis- ja mängurõõmu ning kiireid eduelamusi ka neile, kel muusikategemises veel kogemusi pole. Algajatele on muusikaosakonnas esimeste sammude juhend ning abi saab küsida ka raamatukoguhoidjatelt.