Taavi Aasa sõnul ei pruugi riigiabi loa saanud Nordica veel Tallinnast lendama hakata

«Täna sõltub see (lendude alustamine - toim) kahest tegurist: epidemioloogilisest olukorrast sihtkohas ning konkurentsiolukorrast - kahjumiga lendamine pole mõistlik,» rääkis Aas ERR ile, lisades, et täna ei ole Tallinnast lendamine majanduslikult kasumlik tegevus.

Aasa sõnul on Nordica seni käitunud väga mõistlikult, kui ole läinud kiirustades liine avama, mis oleks toonud kaasa kahjumi: «On firmasid, mis seda on teinud, aga see pole neile oodatud edu - turu võitmist - kaasa toonud.»