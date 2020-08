Kohus mõistis kolme miljonit eurot liigutanud küberpetturi aastateks vangi

Riigiprokurör Piret Paukštyse kommentaar:

Prokuratuuril on hea meel, et kohus nõustus suures osas prokuratuuri seisukohtadega selles mahukas ja õiguslikult keerulises kriminaalasjas. Tänase kohtuotsusega on tõendamist leidnud, et Dennis Einasto pani toime rahvusahelise ulatusega küberkuritegusid ja suures ulatuses rahapesu, mille toimepanemisest saadud tulu kohus konfiskeeris.

Kuigi kohus ei nõustunud prokuratuuriga Madis Einastole etteheidetavates tegudes, on prokuratuur rahul, et kohus mõistis ka temalt välja kuritegelikul teel saadud tulu.