Postiga narkootikumide tellimine on tänavu kasvanud

Maksu- ja tolliameti uurimisosakonna narkotalituse juhi Raul Koppelmaa sõnul on tellijateks enamasti noored täiskasvanud ning kõige sagedamini tellitakse amfetamiini, MDMA-d, marihuaanat ja LSD-d. «Tellijad arvavad ekslikult, et interneti teel tumeveebist narkootikume ostes on vahelejäämise võimalus väike, kuid tegelikkuses jätab iga elektrooniline samm maha jälje. Samuti kasutatakse postiga tellimisel valenime ning teiste isikute aadresse, kuid varem või hiljem jõuavad MTA uurijad siiski tellijateni,» ütles ta.

Postiga narkootikumide tellimine on karistatav kriminaalmenetluse ja väärteomenetluse raames. Kui tellitud narkootikumide kogus on piisav, et tekitada narkojoovet vähemalt kümnele inimesele, siis on tegemist esimese astme kuriteoga, mille eest on võimalik maksimaalne karistus kümme aastat vabadusekaotust. Kui narkootikume tellitakse grupi poolt või korduvalt, siis on võimalik maksimaalne karistus 15 aastat vabadusekaotus. Väärteomenetluse raames on võimalik määrata rahatrahv kuni 1200 eurot ja konfiskeerida keelatud ained.