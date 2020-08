Sotsiaalministeeriumi juhtkond külastab kahel päeval Ida-Virumaad

«Kohalikud omavalitsused on meie sotsiaalsüsteemis eesliinil, et pakkuda inimestele erinevate raskuste korral abi ja anda neile vajadusel ka nõu oma elu korraldamiseks,» ütles sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse. «Vastutus hakkama saamise eest lasub eelkõige inimesel endal, kuid omavalitsused peavad tagama, et vajalikud teenused on kättesaadavad ja investeeringud hoolekandetaristu uuendamiseks tehtud. Prioriteetsed teemad on esmavajaliku materiaalse abi ja koduteenuste pakkumine, et vanemaealised saaksid jätkata väärikat vanaduspõlve oma kodus ning töötamise soodustamine, et parandada inimeste iseseisvat toimetulekut.»