Otse Postimehest ⟩ Eesti koroonaäpp hakkab tulevikus toimima üleeuroopaliselt

Sotsiaalministeeriumi e-teenuste arengu ja innovatsiooni valdkonna nõunik Priit Tohver teatas Postimehe otsesaates, et Eestis loodav koroonaäpp hakkab tulevikus tegema «koostööd» teiste koroonarakendustega, ehk teavet vahetama üleeuroopaliselt.

Riikide erinevad seadusandlused rakenduse toimimisel Tohveri hinnangul probleeme ei tekita. «Kuna enamus Euroopa äpid on ehitatud nii-öelda hajusal põhimõttel, mis tähendab, et vahetatakse isikustamata koode, mis tegelikult endas mingisuguseid isikuandmeid ei kanna. Seetõttu ei ole keeruline luua süsteem, mis jagab isikustamata koode teiste riikidega,» selgitas ta.

«Sellegipoolest on ka see üleeuroopaline arhitektuur Euroopa Komisjoni õigusaktiga reguleeritud, et vältida võimalikke murekohti,» lisas nõunik.