Meedialiit peaministrile: Helme üleskutse oli lubamatu

Täna saatis Eesti Meediaettevõtete Liit kirja peaminister Jüri Ratasele, milles tuletas meelde, et ajakirjandus teenib avalikkuse huvi ja ajakirjanikel on õigus infot saada, ning valitsuse liikme üleskutse teatud väljaandeid mitte lugeda ja tellida on lubamatu.