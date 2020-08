Valgevenes kinnipeetud Eesti kodanik vabastati

Välisministeeriumi pressiesindaja Pia Kuusik ütles BNS-ile, et Eesti kodanik vabastati reedel kella 15 ajal. «Rohkem infot ministeeriumil pole,» märkis ta.

Postimehele teadaolevalt on 30-aastane Bašmakov pärit Pärnust, kuid hiljem elanud Suurbritannias ja Soomes.

Neljapäeval kinnitas välisministeerium, et on teadlik Eesti kodaniku kinnipidamisest Valgevenes ja ministeerium on otsekontaktis tema lähedastega.