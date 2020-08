Lotman: Lukašenkal tuli isegi ebaausaid valimisi suurelt võltsida

"Valgevene valimised ei olnud vabad ega ausad, kuid isegi nendes tingimustes pidi Lukašenka režiim korraldama laiaulatusliku võltsingu. Seda on oluline rõhutada: võltsitud valimistulemused ei saa olla legitiimsed,» kirjutab Lotman.

«Praeguseks on kogutud suur tõestusmaterjal valimiste võltsituse kohta. Ehkki valimistele ei lubatud vaatlejaid ei välismaalt ega opositsioonikandidaatide poolt, õnnestus osal valimiskomisjonide liikmetel salaja valimistulemuste protokolle pildistada ja edastada need kanalile NEXTA,» selgitab Lotman ja lisab, et internet oli Valgevenes maas – töötamast lakkasid nii Youtube, Twitter kui ka Facebook, ent NEXTA-t välja lülitada ei suudetud.

Lotman on blogisse lisanud kaks fotot: koopia Minski 15. valimisringkonna häältesaagist, kus Lukašenka kogus 178, tema vastaskandidaat Svjatlana Tsihhanovskaja aga 947 häält, ja Minski 21. valimisjaoskonna protokollist, kus hääled jaotusid 438 Lukašenkole ja 1725 Tsihhanovskajale.

«Kuna eelmistel valimistel seisnes üks häältelugemise võltsimistehnikaid selles, et opositsioonikandidaati toetavad sedelid lisati lihtsalt Lukašenkat häälega sedelite hulka, palus Tsihhanovskaja staap sellise sohitegemise raskendamiseks sedelid kokku voltida. Sellel oli ootamatu lisatagajärg: kuna Valgevene valimiskastid on läbipaistvad (mis iseenesest on ebasoovitav), siis on selgelt näha, milliseid sedeleid on kastis rohkem: voldituid või sirgeid,» kirjutab Lotman dokumentaalfoto all.

«Lukašenka, kes rõhutab pidevalt oma rahvameelsust: ta ei ole president, vaid rahva isa (batka), väidab, et tema vastu on vaid üksikud vaenlased, kelle vahistamine, kadumine või tapmine on tühine sündmus, rahvas on tema poolt, ning rõhub veelgi enam kui Putin Valgevene kuulsusrikkale minevikule Suures isamaasõjas. Ent üks ebameeldivamaid asju, mida ta peab praegu kuulma, on see, et rahvas on hakanud teda nimetama fašistiks ja tema kinnipidamiskohti Oświęcimiteks (Auschwitzideks)," märgib Lotman end kirjutises. «Ka see, et Omon peksis ja mõnitas noori naisi, ei ole rahva seas leidnud heakskiitu.»