GALERII ⟩ Lukašenka toetajad kogunesid Minskis meeleavaldusele

«Kallid sõbrad! Tänan, et tulite. Sõbrad, ma ei kutsunud teid selleks, et te mind kaitseksite. Kuigi seda ka. Te tulite siia selleks, et esimest korda veerand sajandi jooksul oma riiki kaitsta. Ma ei ole tänavate ega väljakute toetaja. Ka pole meeleavalduse toetaja. Kuid paraku see pole minu süü, et pidin teid appi kutsuma,» vahendab väljaanne Meduza Lukašenka sõnu.