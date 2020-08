Luik: võim Valgevenes vedeleb maas

Luige hinnangul on tekkinud olukord, kus Lukašenko ei suuda meeleavaldusi enam jõuga hallata, aga samas ei suuda selgete liidriteta opositsioon ka seda ära kasutada: «Minu meelest on praegu olukord, kus piltlikult öeldes võim vedeleb Valgevenes maas,» sõnas Luik « Aktuaalse kaamera » otsestuudios.

«Kui me vaatame kõikvõimalikke rahvarevolutsioone mujal riikides, siis see viimane läbirääkimiste voor, kus n-ö sunnitakse autoritaarne liider lahkuma, selle viivad läbi rahva juhid, isikud, kes teavad, mil viisil see poliitiline protsess kujundada. Ja praegu kahjuks Valgevenel hetkel veel selliseid inimesi ei ole,» lisas Luik.