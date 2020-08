Politsei otsib jätkuvalt seenel kadunuks jäänud 85-aastast Jevgeniat

Jevgenia läks metsa möödunud reedel kella 11 paiku. Kadunud isik on umbes 165 sentimeetrit pikk ja keskmise kehaehitusega. Tal on hallid juuksed. Kodust lahkudes oli tal seljas tumesinine jope ja lilla kampsun, jalas mustad püksid, roosad kummikud ning peas tumehall rätik. Naisterahval oli kaasas ka järelveetav käru.

Suheldes lähedastega tegid politseinikud kindlaks, et Jevgenia sõitis koos oma eaka õega 14. augustil kell 10 Mustakivi bussipeatusest bussiga nr 151 Loksa kanti. Praeguse info kohaselt läksid naised maha kell 11 Kõnnu tee lähedal Liiapeksi külas. Õed läksid marju korjama erinevatesse kohtadesse, kuid leppisid kokku, et kohtuvad bussipeatuse juures kell 17.30. Kui Jevgenia õde ei leidnud Jevgeniat kell 17.30 bussipeatusest, arvas õde, et Jevgenia läks juba varem ära ning suundus ise bussiga koju.