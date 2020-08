President Kaljulaid saatis Mali siirduvad kaitseväelased teele hea sõnaga

«Muutumatuna püsib tõsiasi, et need sõdurid panustavad väga palju, kuid ka selle panuse mõju ulatub väga kaugele. Ulatub Mali inimesteni, kelle elu on ka tänu meie sõdurite panusele pisut turvalisem. Ulatub Prantsuse ja meie teiste liitlaste poliitikute, kindralite ja ametnikeni, kes meie panuse eest siiralt tänulikud on. Ja ulatub ringiga tagasi kodumaale, kus paiknevad NATO liitlasväed on väga teadlikud, et Eesti ei ole vaid julgeoleku tarbija," ütles riigipea.