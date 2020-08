Välisluure kinnitab: Ligi ei avaldanud riigisaladust

«Teisipäeval (11. augustil – toim) valetati, sealhulgas [riigikogu liige Urmas] Espenberg (EKRE) sõna-sõnalt, et välisluure kiitnud Freeh’ga lepingu,» kirjutas Ligi sotsiaalmeedias. [Peaminister Jüri] Ratase versioonis olla luure kaks bürood välistanud ja Freeh’d mitte. See on vale. Välisluure kirjeldas kõigi kolme probleeme ja ei soovitanud neist kedagi.»