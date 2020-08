Terviseamet koolide avanemisest: haige lapse koht on kodus

Covid-19 on võrdlemisi uus nakkushaigus, mistõttu täienevad terviseameti teadmised nii haiguse levimisest kui ka kulust pidevalt. «Täna on teada, et erinevas vanuserühmas inimesed põevad ja kannavad viirust edasi erinevalt – kui näiteks riskirühma kuuluvate vanemaealiste ja kroonilisi haigusi põdevate inimeste jaoks on tegemist ohtliku nakkusega, siis algkooli laste puhul on täheldatud nii kergemat põdemist kui ka seda, et lapsed pole täiskasvanutega võrreldes niivõrd nakkusohtlikud,» selgitas amet lehele.