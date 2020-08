Häirekeskus sai eelmine aasta üle 150 000 libakõne

«Häirekeskus vastab hädaabinumbril 112 aastas miljonile kõnele, millest umbes pooltel juhtudel saadetakse helistajale appi kiirabi, pääste või politsei. Iga kõne tähendab häirekeskuse päästekorraldajale tööd, et aru saada, mis ja kus kohas on juhtunud. Nende miljoni kõne seas on väike hulk kõnesid, kus kõne on tehtud ekslikult või suisa pahatahtlikult,» ütles häirekeskuse Põhja keskuse juhataja Anne-Liis Taalmann.