Ülemiste ja Jüri vahelise trammitee suunas astuti esimene samm

Tramm on kõige tõhusam linnatranspordiliik, mille kasutuselevõtt on muutnud inimeste liikumisharjumusi ka teistes sarnastes valdades Euroopas. Planeeritav lahendus suurendaks märkimisväärselt ühistranspordi kiirust ja mugavust meie elanikele, aga ka nendele, kes meie valda tööle käivad,» sõnas vallavanem Madis Sarik.

Abivallavanem Priit Põldmäe lisas, et odavat lahendust kindlasti oodata ei ole. «Projekti maksumus on kahtlemata kulukas, aga pikas perspektiivis mõeldes on tegemist väga säästliku, rohelise ja vajaliku sammuga terve Eesti jaoks. Kõrgetest kuludest lähtuvalt oleme trassi loomise jaganud etappidesse, et asuda seda ellu viima järk-järgult osade kaupa. Esimeses etapis on oluline ühenduse tagamine Peetri alevikuga, kus elanike ja töökohtade kontsentratsioon on kõige suurem,» rääkis Põldmäe