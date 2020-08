Irina Dontšenko: ei ole välistatud, et me saame ka «rohelises riigis» nakkuse

Terviseameti nakkushaiguste seire ja epideemiatõrje osakonna nõunik Irina Dontšenko rääkis Postimehele, et Eestis on epidemioloogiline olukord hetkel stabiliseerunud. «Meile tunduvad kuni 10 juhtu päevas suhteliselt suurte numbritena, mujal maailmas ei pruugi see suurena tunduda, ometi tekitas vahepealne olukord meis natukene elevust,» lausus Dontšenko. «Õnneks hakkab nüüd olukord vaibuma,» lisas ta.

Terviseamet hetkel loodab, et nii Tartumaal kui ka Ida-Virumaal langeksid Covid-19 positiivsete arv. «Hea uudis on see, et me suudame kõik kontaktid välja selgitada ning ka haigestunute lähikontaktsete kontaktid. Enamus uutest haigestunutest on lähikontaktsete seas – see on meile hea uudis, kuna saab öelda, et meil ei ole ulatuslikku riigisisest levikut,» ütles Dontšenko. Eesti haigestunute keskmine vanus jääb 30.-50. aasta vahele.