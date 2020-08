GALERII ⟩ 20. Augusti Klubi igaaastane üldkoosolek Toompea lossis

Peaminister Jüri Ratas avaldas tänu neile 69 naisele ja mehele, kes 29 aastat tagasi õhtusel tunnil ütlesid oma ajaloolise sõna Eesti riikliku iseseisvuse taastamiseks. Valitsusjuhi sõnul andsid nad enda isikliku saatusega riskides meile kõigile midagi hindamatut - taas vabanenud Eesti. «See, mis on vabadus ühele väikesele rahvale, see ongi unistus, mis meile on tõeks ja reaalsuseks tehtud,» lausus Ratas. Ta tänas kõiki, kes meie riigi taastamise ja ülesehitamise heaks on pingutanud ning soovis jõudu Eestile.