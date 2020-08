Ligi ootab rahandusminister Helme ametist vabastamist

Ligi hinnangul on rahandusminister tegutsenud Eesti riigi huvide vastaselt ning tal pole enam võimalik jätkata. «Helme on riiki esindanud kõiki protseduure, ametkondi ja analüüse vältides era(konna)viisiliselt ning tulemus on Eesti valitsuse leping sisuliselt Vene mõjuagendiga Vene huve puudutavas asjas, sealhulgas rahapesus,» kirjutas endine Reformierakonna rahandusminister.

Ligi lisas, et ka advokaat Louis Freeh on avalikkust eksitanud ning ei saa Eesti riigi heaks edasi töötada.

«Freeh on korduvalt käinud Kremlist juhiseid saamas, muuhulgas saavutada Prevezoni rahapesukriminaalasja lõpetamine ning Magnitski akti peatamine, mis Venemaale sanktsioonid pani. Ta on esindanud Kremli ja allilma seostega oligarhe ja saanud ülesande teha koostööd Kremli agendi Vesselnitskajaga, kellel omakorda on USAs kriminaalasi.

Ja ta on korduvalt Helmega lepingu peale väitnud, et saab Eestit esindada advokaadina, vahele jäädes taandunud advokaadibüroost, et vältida advokaadi eetikakoodeksit, ent jäänud eetilisse konflikti edasi ja laiendanud huvide konflikti lobisti eetikareeglitesse.