Paet: Lukašenka on asunud opositsioonijuhte vahistama

«Lukašenka on võtnud suuna jõu kasutusele ja repressioonidele, et vastupanu alla suruda. Venemaaga on ilmselgelt kokkulepe edasise osas olemas. Avalikult kinnitab Venemaa muidugi, et Valgevene saab ise hakkama. Kuid siin tuleb silmas pidada, et nii Valgevene julgeoleku kui armee juhtkond on Venemaaga väga tihedalt seotud. Alates õpingutest kuni igapäevase koostööni. Lisaks on formaalselt ka nn liitriigi raamistik Vene ja Valgevene vahel, mis käsitleb ka julgeolekualast koostööd. Seega ei maksa Euroopa Liidu riikide juhtidel lähtuda soovmõtlemisest, et Venemaa jääb Valgevene arengutest justkui kõrvale,» ütles Paet.