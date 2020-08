Taavi Rõivas: EKRE valitsusse pääsemise süü on Ossinovskil ja Tsahknal, mitte Reformierakonnal

«Olen nõus presidendiga, et meie ühiskonda ja vabadusi püütakse valitsuse poolt teistsuguseks muuta. Ma võib-olla ei kasutaks sõna tapetakse, aga suretatakse kindlasti.»

Rõivase sõnul pidanuks koroonapiirangud olema mitmel puhul leebemad. «Nii nagu president ütles: teatud piirangud olid vajalikud. Aga mitte mingit vajadust ei olnud piirata mitmel pool majandustegevust ega inimeste Eestisse tulekut rahvuse järgi. Kõik need asjad oleks olnud võimalik ära hoida. Mulle tundub, et väga suur osa COVIDiga kaasnevast majanduskriisist on valitsuse põhjustatud või vähemasti suurendatud.»

Rõivas ei nõustunud kunstnik Sveta Grigorjeva kriitikaga Reformierakonna aadressil. «Ta ütles ainsa kriitikanoolena seda, et Reformierakond on süüdi populistide valitsusse saamisel. Ma ei ole sellega nõus. Ma ütleks, et Jüri Ratas ja Jevgeni Ossinovski on Jüri Ratase valitsuse isad. Sellele, et EKREl on 17 kohta riigikogus aitas kaasa just sotside alkoholipoliitika ja Keskerakonna valitsusse kutsumine.»

Ka ei nõustunud Rõivas naiste vähese rolliga Eesti poliitikas. «Ma ei ole kõnelenuga (Grigorjevaga -toim) nõus, et Eestis oleks naiste positsioon poliitilistes tulemustes nõrgem. Tuletan meelde, et valimised võitis naisterahva juhitud erakond. See, et tema vastu tehti meeste poolt kambakas, vastab tõele. Aga valimised võitis Kaja Kallas.