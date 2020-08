Jüri Ratas: arvan, et Grigorjeva tõstatatud probleemiasetus oli väga õige

«Ma arvan, et see tema (eesti-vene - toim) probleemiasetus on väga õige. Võib-olla me pole tahtnud alati kuulata seda, kas vene ja eesti emakeelega inimesed, olles Eesti Vabariigi kodanikud, saavad päris võrdväärsena tegutseda. Selles mõttes olen päri, et ei ole vahet vahet, milline on Eesti kodaniku emakeel, kust on ta pärit või kas ta on naiste- või meesterahvas.»

Peaminister lisas, et Eestis peavad olema kõigil võrdsed võimalused töötada avalikus sektoris, ajakirjanduses või erasektoris. Ta täiendas, et ka riigikogu liikmeks, peaministriks või presidendiks peavad saama pürgida erineva emakeelega inimesed.

Kaljulaidi kriitika kohati liiga karmidest koroonapiirangutest jäi peaministrile mõistmatuks. «Selge on see, et koroona ajal olid piirangud. Aga Eestis oli üsna vähe piiranguid võrreldes teiste riikidega. Eesti inimene sai käia tööl, sõita ühistranspordiga, sai minna suvilasse ning toidu- või ehituspoodi ja teha metsajooksu. Võrrelda või seostada koroonapiiranguid 29 aasta taguse ajaga, kui purustati okupatsioon ja taastati Eesti iseseisvus, ausalt öeldes ma ei oska kuidagi seda tänase hetkega võrrelda.»

Ratase sõnul pole ohtu, et Eestis oleks kodanikuvabadused ohus. «Me saame kõik aru, et Eesti on demokraatlik, meil on vaba ajakirjandus. Eesti on õigusriik ja jääbki selleks. Kui kriitika on selles osas, et teatud võõrtöölised, kes rikkusid reegleid, pidid minema Eestist ära, siis minu teada kontrollis neid politsei- ja piirivalveamet.

Mina ei arva, et ma peaks kuidagi politsei- ja piirivalveameti töösse sekkuma. Või terviseameti töösse, kes ühel hetkel ütles, et teatud laagrid ei saa selliste normide täitmisega edasi kesta. Me võime ju teoreetiliselt mõelda, et me võime Eesti täiesti avada, et meil poleks mingeid piirangud. Aga nii ei käitu täna ükski riik, arvestades, et viirus on tõusmas.»