Riina Solman: avaldan kahetsust, et me pole saanud täita teaduse rahastamise lubadust

President Kersti Kaljulaid andis Kadriorus toimunud iseseisvuse taastamise 29. aastapäeval üle tänukivi Eesti teadlaskonnale. Solmani sõnul väärivad teadlased igati tunnustust ning ühte protsenti riigieelarvest.

«Teadlased on väga tähtsal kohal. Avaldan kahetsust, et pole saanud täita seda ühe protsendi nõuet, loodame seda teha tulevikus. Ilma teadlasteta ei oleks saanud ka valitsus (koroonakriisis - toim) otsuseid langetada. Nad on olnud toeks ja nende info põhjal on kõik need targad sammud astutud.»

Rahvastikuministri sõnul seostub 20. august talle eestlusega. «Mõtestame lahti seda, mis 29 aastat tagasi toimus. Selle nimel olid võidelnud kodueestlased põranda all, väliseestlased Rootsis, Ameerikas, Suurbritannias ja Austraalias. Kui see ühel päeval kulmineerus vägivallatu Eesti taasiseseisvumisega, siis see oli rõõmupäev kõigile. Erakordselt suur tänu, see on ju mälu, mida me kõik mäletame. See on midagi suurt ja üllast. Kui tagasi mõtlen, siis tuleb ikka pisar silma.»

Solman tõdes, et sel aastal oli reaalne oht, et pidupäeva tähistamine jääb sel kujul ära. «Kui koroona oleks jätkunud, ei saanuks me täna kindlasti siin rääkida. Peaksime seda tegema Zoomis virtuaalselt.»