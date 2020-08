Kersti Kaljulaid võib kandideerida OECD juhiks

Kersti Kaljulaidi ametiaeg presidendina lõpeb tuleval sügisel. Praegust poliitilist reaalsust arvestades on tema jätkamine veel ühel ametiajal pigem vähetõenäoline, märgib ERR.

ERRiga vestelnud allikad ütlesid, et Eesti president võib kandideerida tuleval suvel vabanevale OECD peasekretäri kohale ja võimaluste hindamiseks tehakse praegu tõsist taustatööd.

Kaljulaidi šansse võib suurendada asjaolu, et mitmed suurriigid on mänginud end rahvusvahelisel areenil üksteise vastu ja see suurendab väikeriigist tuleva kompromisskandidaadi võimalusi.

ERRile teadaolevalt on ka peaminister Jüri Ratas rääkinud mitme riigijuhiga, et saada toetust Kaljulaidi kandidatuurile.

Presidendi avalike suhete nõunik Taavi Linnamäe ütles reedel ERRile, et president Kaljulaid on andnud nõusoleku, et tema kandidatuuri sobivuse üle võib arutada.

«Plaaniks on seda veel palju nimetada, sest Kersti Kaljulaid on president tuleva aasta oktoobrini ja keskendub sellele tööle, nagu ta on teinud seda viimased neli aastat. Aga tõsi ta on, et rahvusvaheliste organisatsioonide juhte otsitakse ja president Kaljulaid on andnud nõusoleku, et tema kandidatuuri sobivuse üle võib arutada,» sõnas Linnamäe.

Kandideerimine avatakse 1. septembril.

OECD peasekretäri valikuprotsess käivitati 1. augustil. OECD liikmesriigid saavad oma kandidaate hakata üles seadma 1. septembrist. Kandidaate saab esitada oktoobri lõpuni, pärast mida algavad vestlused ja konsultatsioonid. Järgmise peasekretäri valivad OECD liikmesriigid viieks aastaks, mis algab 1. juunil 2021.

2006. aasta juunist ehk viimased 14 aastat OECD peasekretärina töötanud Mehhiko endine rahandusminister Angel Gurría teatas selle aasta 10. juulil, et ei kandideeri enam organisatsiooni juhiks. Gurria taandumise taga on asjaolu, et Mehhiko soovib suurendada võimalusi saada endale hoopis Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) juhi koht. 2013. aastast WTOd juhtinud Brasiilia diplomaat Roberto Azevêdo paneb ameti maha 31. augustil. Mehhiko on sellele kohale välja käinud Jesús Seade kandidatuuri.

OECD asutati 1961. aastal, sel oli 20 asutajariiki, neist väljastpoolt Euroopat Kanada ja USA. Praegu on OECD-l 36 liikmesriiki. Eesti sai OECD liikmeks 9. detsembril 2010. Eesti suursaadik OECD juures on Clyde Kull. OECD peakorter asub Pariisis.