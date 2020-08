Haridus- ja teadusminister Mailis Reps meenutas oma kõnes, et tänavune kooliaasta lõpp eriolukorra ja viiruse ülemaailmse leviku tingimustes oli erakordne. «Kuid just uudsed, harjumatud ja ebamugavad olukorrad aitavad areneda ja muutustega kohaneda,» ütles Reps.

Minister Mailis Reps märkis, et elukestvalt õppimine on ainuvõimalik viis tulevikus hästi hakkama saamiseks kiirelt muutuvas maailmas. «Tuleviku tööturul ei piisa enam ainult faktiteadmistest, olulisem on oskus õppida juurde, ammutada teadmisi ning olla avatud uutele väljakutsetele.»