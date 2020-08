Tanel Kiik: käed eemale Sveta Grigorjevast!

«Luuletaja ja koreograaf Sveta Grigorjeva pidas eile presidendi kantselei roosiaias toimunud 20. augusti vastuvõtul kõne, milles juhtis tähelepanu aastakümnete jooksul lahendamata sotsiaalsetele probleemidele ning eesti ja vene emakeelega inimeste jätkuvale segregeeritusele. Märkasin, et mitmetele inimestele mõjus tema sõnavõtt ehmatavalt või suisa vihastavalt. Jah, ühiskonnakriitilise luuletaja sõnakasutus oli terav ja tundlik, nagu ta looming, aga probleemid, millele Grigorjeva tähelepanu juhtis on tõesed,» kirjutab Kiik.

Sotsiaalministri sõnul mõistab ta enda kogemusele tugines hästi probleeme, millele Grigorjeva eile osutas. «Mul on olnud õnn sündida haridust väärtustavas kultuuriinimeste peres, kuid tean väga hästi, mida tähendab vähesega hakkamasaamine. Mäletan selgelt, kui oluline oli meie kolmelapselise pere toimetulekuks tasuta koolitoit ja ühistransport. Täpselt niisamuti, mida tähendab kanda sugulastelt saadud ja second-hand poest soetatud riideid, mitte seetõttu, et see on moes või keskkonnasõbralik, vaid seepärast, et uute asjade ostmine käib perele üle jõu.»

Kiik on ka nõus, et vene keelt emakeelena rääkivatel inimestel on raskem Eesti ühiskonnas läbi lüüa. «Olles Lasnamäel üles kasvanud, tean ma ka paljude lapsepõlvesõprade näitel, kui keeruline on vene emakeelega noortel meie ühiskonnas läbi lüüa. Paljud asjad Eestis on aastate jooksul läinud oluliselt paremaks, kuid tööpõld sotsiaal- ja integratsioonivaldkonnas on jätkuvalt ülisuur.»