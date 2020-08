GALERII ⟩ Lasnamäel nägi purskkaevude sõud ja kuulis tuntud hitte

Linnaosavanema Vladimir Sveti sõnul jagub nädala jooksul vaatamisväärset veelgi. «Täna algasid ametlikult Lasnamäe Päevad – ees on terve nädal täis kontserte, ekskursioone ja muid linnaosa sünnipäeva üritusi. Selle nädalavahetuse purskkaevude etendus Pae järvel on unikaalne sõu, mida sellises ulatuses näeb Eestis esmakordselt. Loodame, et algavad Lasnamäe Päevad annavad nii lasnamäelastele kui ka teistele tallinlastele suurepärase võimaluse Lasnamäe avastamiseks, kuna programmis on lisaks meelelahutusetendustele ka hulgaliselt piirkonna ajalooga seotud sündmusi,» ütles Svet.