Küsitlus: abielu mehe ja naise liiduna toetab 55 protsenti

Inimestelt küsiti, kas nende arvates tuleks põhiseadust täiendada nii, et abielu sõnastataks kui ainult ühe naise ja ühe mehe vaheline liit? 55 protsenti küsitletutest «jah» või «pigem jah», 35 protsenti «pigem ei» või «ei» ning 10 protsenti «ei oska öelda».

Eeldusel, et rahvahääletusest võtavad osa vaid antud küsimuses seisukohta omavad inimesed ning «ei oska öelda» vastanud numbritest eemaldada, siis hääletaks põhiseaduse muudatuse poolt praeguse seisuga 61 protsenti ja vastu 39 protsenti.

Inimeste erakondliku eelistuse põhjal on kindel muster, kus põhiseaduse muudatuse pooldajad on enamuses praeguste koalitsioonierakondade toetajate seas ning vähemuses opositsioonierakondade toetajate seas. Viimaste tulemuste põhjal toetab muudatust 90 protsenti Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) toetajatest, 69 protsenti Keskerakonna ja 69 protsenti Isamaa toetajatest. Opositsiooni ning Eesti 200 toetajate seas on muudatuse pooldajaid oluliselt vähem. Viimaste tulemuste põhjal toetab seda 31 protsenti Sotsiaaldemikraatliku Erakonna (SDE), 37 protsenti Reformierakonna ja 38 protsenti Eesti 200 toetajatest.