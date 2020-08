Kuidas elada koroonaviirusega: teadusnõukoja kaheksa seisukohta

Esimeseks märkis teadusnõukoja esimees Irja Lutsar, et Eesti riigi peamine eesmärk on suuta elada koos koroonaviirusega. «Et võimalikult vähe mõjutada majandust ja inimeste elusid ning et meie meditsiinisüsteem ülekoormatud ei oleks. Oluline on, et lisaks Covid-19 patsientidele parima ravi tagamisele ei kannataks teiste haiguste ennetamine (sealhulgas vaktsineerimised), varane avastamine ja ravi,» selgitas Lutsar.