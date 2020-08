GALERII ⟩ Mupo hakkab Tallinnas vurama hübriidautodega

Keskkonnasääst oli uute autode soetamisel Toompere sõnul oluline aspekt, kuna koos teiste linna instantsidega soovib ka Mupo panustada rohelisema linnakeskkonna loomisesse ja säilitamisesse. «See on esimene kord, kui oma masinaparki hübriidautod soetame. Loodan, et Toyota hübriidid peavad igapäevaselt kasutuses olevate tööautodena kenasti vastu ja saame tulevikus kaaluda ka teiste autode väljavahetamist just hübriide vastu,» lausus ta.

«Mul on väga hea meel, kui saame panustada rohelisemasse linnakeskkonda ja meie poole pöörduvad kliendid, kes kaaluvad oma autoparki hübriidautode soetamist - olen kindel, et uued Toyotad vastavad Mupo ootustele,» ütles Amserv Auto juhatuse esimees Margus Nõmmik. Tema kinnitusel iselaadiv hübriidauto sõidab kuni 50 protsendi ulatuses ainult elektri jõul ja kütusekulu on oluliselt väiksem. Nõmmiku sõnul on oluline ka see, et Toyota C-HRi varustuses on tipptasemel ohutustehnika, mis muudab linnaliikluses liiklemise tuvalisemaks.