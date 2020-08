VIDEO ⟩ Raik: USA advokadibürooga lepingu lõpetamine maksab umbes 60 000 eurot

Istungijärgselt tõdes Raik, et tema hinnangul oleks riigil kõige mõistlikum sellest lepingust väljuda. «Lepingu tekst lubab arvata, et meil oleks lepingut võimalik lõpetada kahe protsendiga lepingu maksumusest, makstes umbes 60 000 eurot. Muidugi tuleb kinni maksta ka raha tehtud tööde eest, aga kuna leping on sõlmitud alles juuni keskel, ei saa see summa väga suur olla,» selgitas Raik Kanal 2 saatele «Reporter».