Eestis toimub rahvusvaheline merereostustõrje õppus Balex Delta

«Üldjuhul on tegemist kergemate kütteõli laikudega, mida ei ole võimalik likvideerida. Sedavõrd suuremahulisi reostusjuhtumeid nagu mängime läbi õppusel, ei ole Läänemerel ammu juhtunud, paraku küll mujal maailmas,» rääkis laevastiku juht ning lisas, et Soome lahes on väga tihe laevaliiklus ning liikvel on palju tankereid, kes rahvusvahelisi reegleid järgides oskuslikult tihedal laevateekonnal navigeerivad. «Õnnetuse puhul võivad kahjud keskkonnale olla laastavad ning ulatusliku reostuse tekkimisel Läänemerel on väga oluline tõhus koostöö naaberriikidega, et oht kiirelt likvideerida.»