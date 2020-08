Eesti sõlmis ravimihiiuga koroonavaktsiini eelostulepingu

Sotsiaalminister Tanel Kiige sõnul on esmatähtis vaktsineerida riskirühmad ja ideaalis loodetakse saada vajalik doos poole elanikkonna vaktsineerimiseks. Ohutusnõudeid järgitakse rangelt, ent vaktsiini väljatöötamist on suuresti mõjutanud ajasurve.

«Selle vaktsiiniga võivad olla võimalikud kõrvaltoimed lühiajalised, me ei räägi siin tõsistest kõrvaltoimetest ja tõsistest muredest, vaid ajutistest kõrvalnähtudest, mis on igal ravimil paratamatult,» kommenteeris Kiik.

Viroloogiaprofessor Andres Merits usub, et olenemata ajasurvest vaktsiinid siiski töötavad ja nende kõrvalmõjud ei ole väga suured: «Aga samas, kuidas saab ravimifirma või ükskõik keegi firmadest võtta vastutuse asjade eest, mida nad lihtsalt põhimõtteliselt teada ei saa. Ainult Putin teab, et tema vaktsiin annab kaheaastase immuunvastuse kahekuuse või kahenädalase katsetuse põhjal,» ütles ta.

Tehingu hind on küll konfidentsiaalne, ent on teada, et see ulatub miljonitesse eurodesse.