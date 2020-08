«Juunikuus olid neil juba tabelid, et tuhat inimest võiks välja minna, kui me samal ajal arutasime, kas viiskümmend inimest võiks koguneda gruppi,» rääkis Reps.

Terviseamet oli Repsi sõnul ka Kristiine gümnaasiumi sulgemise vastu. «Täna me lähenemegi tegelikult nii nagu terviseamet kevadel ütles, et võtame selle ühe klassi, desinfitseerime kooli ja lähme esmaspäeval uuesti tagasi. Aga ühiskondlik reaktsioon oli sel ajal, et mida te räägite!» selgitas Mailis Reps.