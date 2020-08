Tõnis Mölder: Maarjamäe memoriaal tuleb anda linna valdusesse

«Eesti ühiskond on piisavalt küps mõistmaks erinevate objektide sisu. Ka nende monumentide, mis on ehitatud nõukogude režiimi ajal. Tänaseks on Maarjamäele püstitatud memoriaalkompleksist saanud Tallinna inimeste rekreatsiooniala, kus on võimalik nautida kaunist vaadet Tallinna lahele,» selgitab Tõnis Mölder, kes töötas aastatel 2017-2019 Tallinna abilinnapeana.

Mölder rõhutas, et Maarjamäe memoriaal, mille esimene etapp avati 1975. aastal, on oluline osa Pirita teest ning selle ümbrusest. «Olen seisukohal, et lammutamisjuttudega ei tohi ühiskonda lõhestada. Antud juhul oleks riigil mõistlik anda kogu kompleks Tallinna linnale üle ning eraldada ka vastavad vahendid selle korda tegemiseks. Kesklinna ja Pirita linnaosa elanikud on aastaid oodanud sealse ala korda tegemist ning praegu on selleks viimane hetk, sest suurem osa memoriaalist on tavakülastajatele muutunud ohtlikuks,» lausus Mölder.