Eesti asus uue koroonavaktsiini saamise järjekorda

«Eesti andis kinnituse, et me soovime eelostulepinguga liituda ja taotleme selle kaudu 50 protsendi Eesti elanikkonna vaktsineerimiseks 1,33 miljonit doosi,» ütles sotsiaalminister Tanel Kiik Postimehele. «See, kas me ka saame sellise koguse või saame mõnevõrra vähem, selgub läbirääkimistel.»