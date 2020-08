Soome kehtestas ühed rangemad reisipiirangud riikidele, kus kahe viimase nädala jooksul on olnud Covid-19 nakatunute arv rohkem kui kaheksa 100 000 elaniku kohta. Eestis on viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 10,3.