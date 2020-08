Virumaal taastatakse eriolukorra aegne Covid-19 koordinatsioon

Terviseameti Ida regiooni juhataja Marje Muusikuse sõnul on Ida-Virumaa olukord kriitiline. «Kiire infovahetus ja selge ülesannete jaotus on viiruse kontrolli alla saamisel võtmetähtsusega. See, kui kiiresti me viiruse ohjame, sõltub suuresti Ida-Virumaa elanike vastutustundest ning käitumisest. Palume inimesi järgida tervisameti soovitusi ning vältima rahvarohkeid kohti,» ütles Muusikus.