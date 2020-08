Läti ja Eesti üllitavad Valgevene sanktsioonidealused tuleval nädalal

Läti keelab riiki sisenemise umbes 30 ametnikule, kes on ilmselgelt vastutavad Valgevene presidendivalimiste pettuse ja nendele järgnenud meeleavalduste vägivaldse allasurumise eest, ütles välisminister Edgars Rinkēvičs.

Valgevenes kestavad meeleavaldused alates 9. augusti presidendivalimistest, mille ametlikel tulemustel võitis Lukašenko 80 protsendi suuruse toetusega. Opositsioon on selle tulemuse tagasi lükanud ja süüdistab võime pettuses.

Protestiaktsioonide allasurumisel on kinni peetud tuhandeid inimesi, sadu on saanud vigastada. Mõned kinnipeetud on kirjeldanud osaks saanud piinamist.