Lasteaedadele algab õppeaasta tavapärases rütmis

Stein märkis, et linn soovitab lasteaedadel arvesse võtta teatud ennetusmeetmeid, mida ka igapäevaselt tehakse. «Aga selliseid nüüd regulatsioone, et me oma tööd või töökorraldust peaksime muutma, selliseid kindlasti ei ole,» lisas ta.

Endla lasteaia direktor Grüüne Ott märkis, et last võiks hommikul lasteaeda tuua üks ja sama lapsevanem, et lasteaed ei oleks täiskasvanute sotsialiseerumise koht. Samuti on tema sõnul oluline omavaheline kommunikatsioon.

«Mõtleme läbi, et kui maja arhitektuuriline võimalus on näiteks, et on üks sissepääs, et kas me siis hajutame kellaaegu, et kuidas me saabume. Tegutseme rühmade põhisemalt ja viibime rohkem õues. Ma arvan, et kõige suurem ongi koostöö, usaldus ja paindlikkus,» rääkis Ott.