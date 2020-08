Turu-uuringud: Reformierakonna toetus jäi augustis Keskerakonnale alla

Keskerakonda toetas Turu-uuringute augustikuises küsitluses 26 protsenti vastanutest, mida on protsendipunkti võrra vähem kui juunis, mil Turu-uuringud viimati erakondade toetust mõõtsid. Reformierakonna toetus oli Turu-uuringute küsitluses augustis 23 protsenti. Juulis Turu-uuringud küsitlust läbi ei viinud, kuid veel juunis oli suurima opositsioonipartei toetus veel 33 protsenti, kirjutab ERR-i uudisteportaal .

Keskmisest suurema muutuse tegi ka Eesti Konservatiivne Rahvaerakonna (EKRE) toetus, mis viimaste kuude 15-16 protsendilt kerkis augustis 20 protsendile. Seega on Turu-uuringute küsitluse järgi Keskerakond, Reformierakond ja EKRE toetuselt üksteisest mitte väga kaugel - toetused vastavalt 26, 23 ja 20 protsenti.

Turu-uuringute sotsioloog Tõnis Stamberg selgitas toetuse langust sellega, et juunikuine toetus oli Reformierakonnale viimaste aastate kõrgeim, kuid üldiselt on see olnud madalam ja seetõttu pole kukkumine üldises plaanis nii suur. Lisaks tõi ta välja Reformierakonna vähese pildil oleku meedias ning inimeste vähese huvi poliitika vastu suvekuudel.