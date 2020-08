Ohuolukorrad on tekkinud tähelepanematusest – jalakäijad ei veendu raudteed ületades, et rongi ei lähene ning jalgrattad ja autod kiirustavad veendumata liiklusohutuses.

«Esimesel poolaastal on raudteel ja raudtee vahetus läheduses toimunud neli õnnetusjuhtumit, millest traagiliselt on lõppenud kolm. Napilt on aga pääsenud 13 inimest,» sõnas Elroni ohutusjuht Natali Aosaar.