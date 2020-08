Valitsus toetab maailmakoristuspäeva veerand miljoniga

Peaminister Jüri Ratase sõnul on Eestist alguse saanud maailmakoristuse näol tegu maailma suurima kodanikualgatusega, kus on alates 2012. aastast osalenud kümneid miljoneid inimesi. «Eestist juhitav maailmakoristuspäev on muutunud meie riigi brändiks, mis annab tugeva sõnumi paljude riikide koostööst puhtama keskkonna nimel kogu maailmas. Valitsus peab oluliseks, et maailmakoristuspäeva korraldamine saaks jätkuda,» ütles ta.