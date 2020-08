Kiik: otselendude võimaldamine kõrge nakkusohuga riikidesse annaks vale signaali

Majandus- ja taristuminister Taavi Aas (Keskerakond) meenutas, et lennupiirangud pandi paika kolme Balti riigi ühisel kokkuleppel olukorras, kus nakatumine oli langussuunas. Nüüd on aga nakatumiskordaja 25, ehk 25 nakatumist 100 000 elaniku kohta kahe nädala jooksul ajale jalgu jäänud.

«Täna on uus olukord: enamasti on nakatumine kõrge, Euroopas on jäänud üksikud riigid, kus see arv on alla 25. Neid riike, kus oleks olukord, kus Eestisse tulles ei peaks jääma karantiini, neid praktiliselt ei olegi,» selgitas Aas.