GALERII JA VIDEO ⟩ Sõjaväepolitsei koolitas narkokoeri ja nende juhte

Treeningnädala eestvedaja sõjaväepolitseinik veebel Martin Siht ütles, et koerajuhid harjutasid koos oma neljajalgsete paarilistega narkoainete otsimist erinevatest keskkondadest.

«Nii kinnistest ruumidest, sõidukitest kui ka pagasist. Esmakordselt kasutame ka koerte koolitamisel õppevahendina sünteetilisi kannabinoide, mis on kasutuses peamiselt puru kujul ning mida kipuvad noored üldjuhul suitsetama isevalmistatud sigarettidena,» ütles Siht.

Sõjaväepolitsei poolt korraldatavale treeningnädalale on oodatud töötavad koerajuhid koos teenistuskoertega. Ülesanded, mida koerajuhid endi neljajalgsete paarilistega lahendama peavad on keerulised, mitmekülgsed ning ei ole mõeldud baaskoolitusega teenistuskoertele.

Rahvusvahelised koolitused ja treeningud on olulised erinevate jõustruktuuride koostöö tõhusamaks muutmiseks ja omavahel kogemuste jagamiseks ning need on suurel määral toeks ka iga individuaalse koerajuhi töö efektiivsemaks muutmiseks.